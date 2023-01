Jugendkriminalität beschäftigt immer wieder die Behörden in Halle, wie hier am Franckeplatz im Frühjahr 2022.

Halle (Saale)/MZ - Der Kampf gegen die Jugendkriminalität in Halle könnte Fahrt aufnehmen. Im Stadtrat soll in den nächsten Wochen ein Vorschlag diskutiert werden, der in anderen Städten schon Erfolg gebracht hat. Das Problem zieht derweil immer größere Kreise. Die Stadtspitze hat sich mit Staatsanwaltschaft und Polizei getroffen und der Landtag will sich einschalten. Passiert nun endlich etwas in Halle?