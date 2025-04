Halle (Saale)/MZ. - Gute Nachrichten alle Puppentheater-Fans: Das für Samstag, 28. Juni 2025 geplante Puppentheater-Festival „Ulrichs Hoftheater“ kann – wie ursprünglich vorgesehen – im Hof der Konzerthalle Ulrichskirche stattfinden. Das teilte die Stadt Halle am Mittwoch offiziell mit. Zuvor hatte die MZ bereits darüber berichtet. Wegen gestrichener Gelder stand das Festival zuletzt vor dem Aus.

Puppfenfestival in Halle: Finanzierung und Konzept soll überarbeitet werden

„Ich habe noch einmal eine Kosten-Check veranlasst. Und ich freue mich, dass wir eine finanziell reduzierte Lösung gefunden haben, die der Veranstaltung, den Akteurinnen und Akteuren sowie den Besucherinnen und Besuchern gerecht wird“, erklärt Oberbürgermeister Alexander Vogt.

Für die folgenden Jahre kündigt der OB eine Überarbeitung des Konzepts und der Finanzierung des Festivals an: „Wir müssen die finanziellen Grundlagen der Veranstaltung optimieren,“, betont Vogt.

Puppenfestival am 28. Juni 2025 - Stadt informiert über Vorstellungszeiten

Der Oberbürgermeister hatte am 27. März eine Haushaltsperre angeordnet und in der Folge die Gelder für das diesjährige Festival zunächst nicht freigegeben, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt. In Abstimmung mit dem Geschäftsbereich Finanzen und Personal hat Vogt die Haushaltssperre nun aber teilweise zurückgenommen und neue Ausführungsbestimmungen zum Haushalt 2025 in Kraft gesetzt. Diese ermöglichen nunmehr die Finanzierung des Festivals.

Das Puppentheater-Festival „Ulrichs Hofspektakel“, das gemeinsam von der Stadt Halle und halleschen Puppenspielerinnen und -spielern organisiert wird, ist seit sieben Jahren fester Termin in Halles Kultur-Kalender. Es verbindet traditionelles Puppenspiel und zeitgenössisches Puppentheater Die Aufführungen können kostenfrei besucht werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Über die genauen Vorstellungszeiten will die Stadtverwaltung noch mal gesondert informieren.