Inzidenzwert unter 30 - Halles Kliniken planen Lockerungen für Besucher

Am Montag hat die Stadt Halle vier Neuinfektionen gemeldet, so die Verwaltung auf ihrer Webseite. Die Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 28,91. Aktuell gibt es 228 infizierte Personen in der Stadt. Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt damit bei 350.

22 Personen werden in den Kliniken behandelt, davon 17 Hallenser. Auf den Intensivstationen insgesamt neun Patienten versorgt. Aufgrund der guten Entwicklung der Behandlung von Covid-19-erkrankten Menschen, steht die Ampel in den halleschen Krankenhäusern auf Grün. Damit können die Kliniken wieder die vollumfängliche Patientenversorgung aufnehmen und nachkommen, so die Stadt.

Erleichterungen bei Besuchen im Krankenhaus

Ab dem 4. Juni 2021 planen die Kliniken die Besucherreglungen einheitlich zu lockern. Für Besuche sollen dann die sogenannten „3Gs“ gelten: geimpft, genesen, negativ getestet. Diese müssen die Besucher mit einem Test oder einer amtlichen Bescheinigung nachweisen. Besuchsfrequenz wird grundsätzlich mit der 1:1:1-Regel festgelegt. Demnach darf ein Patient einen Besucher pro Tag für eine Stunde empfangen. Alle Besucher sind aufgefordert, im Krankenhaus eine FFP2-Maske zu tragen.

Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 11.664 infizierte Personen, davon sind 11.086 wieder genesen. Bislang sind 149.405 Personen immunisiert, wobei 108.220 mit der ersten Dosis und 41.185 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft. (mz)