Inzidenzwert in Halle weiter über 10er-Marke - zwei Neuinfetionen gemeldet

Halle (Saale) - In Halle sind am Mittwoch zwei Neuinfektion gemeldet worden. Dabei sind die meisten Neuinfektionen in der Altergruppe der 19 bis 29-Jährigen zurückzuführen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert bleibt mit 11,72 weiterhin über der 10er-Marke, so die Stadtverwaltung auf ihrer Webseite.

Aktuell gibt es 54 infizierte Personen in der Stadt. Derzeit werden vier Personen in den Kliniken betreut, ein Patient wird auf der Intensivstation behandelt. Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt bei 355.

Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 11.842 infizierte Personen, davon sind 11.433 wieder genesen. Bislang sind 291.093 Personen immunisiert, wobei 150.724 mit der ersten Dosis und 140.369 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft.

Mobile Impfangebote in der Stadt

In Halle wird weiterhin mobiles Impfen angeboten: