Inzidenzwert in Halle unter 50 - Notbremse tritt ab Samstag außer Kraft

In Halle entfällt ab Samstag die Notbremse. Das Robert-Koch-Institut hat fünf Tage in Folge einen Wert unter 100 gemessen.

Halle (Saale) - Am Donnerstag Stadt Halle 15 Neuinfektionen gemeldet, so die Verwaltung auf ihrer Webseite. Mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 46,08 hat Halle erstmals die 50er Grenze unterschritten. Außerdem hat das Robert-Koch-Institut fünfte Tage in Folge einen Wert unter 100 mitgeteilt, was Lockerungen zulässt. Damit entfalle am Samstag, 22. Mai um 0 Uhr, die Bundesnotbremse, so die Stadt. Ab diesem Zeitpunkt gelten die Regelungen der noch gültigen 12. Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt und der 5. Eindämmungsverordnung der Stadt Halle.

Aktuelle Corona-Zahlen in Halle

Aktuell gibt es 420 infizierte Personen in der Stadt. Leider gab es zwei Todesfälle zu beklagen. Wie die Stadt mitteilte, sind eine 77-jährige Frau ist an und ein 68-jähriger Mann mit einer Corona-Infektion gestorben. Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt damit bei 348.

52 Personen werden in den Kliniken behandelt, davon 40 Hallenser. Auf den Intensivstationen insgesamt 21 Patienten versorgt. Da sich die Anzahl der behandelten Patienten verringert, steht die Krankenhaus-Ampel nun auf grün-gelb. Das bedeutet. Krankenhäuser sind damit noch in Einzelfällen gezwungen dringliche Behandlungen von Nicht-Covid-19-Patienten aufgrund von Covid-19-Behandlungen einzuschränken.

Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 11552 infizierte Personen, davon sind 10784 wieder genesen. Bislang sind 97.343 Personen immunisiert, wobei 97.992 mit der ersten Dosis und 32.539 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft.