Inzidenzwert in Halle über 20er-Marke

Halle (Saale)/MZ - In der Stadt Halle lag der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen am Montag bei 26,39 Fällen und damit beispielsweise deutlich über den Saalekreis (15,24). Am Montag meldete die Stadt zwei weitere Neuinfektionen. Unverändert ist die Lage in den Kliniken der Stadt.

Sieben Patienten werden dort betreut, drei davon auf Intensivstationen. Wegen des Starkregens hatte die Stadt das für Montag geplante mobile Impfen am Marktplatz und am Wochenmarkt Halle-Neustadt abgesagt.