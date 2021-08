Inzidenzwert in Halle steigt leicht - Mehr Patienten in Kliniken, eine Person auf der Intensivstation

Halle (Saale) - Am Freitag sind in Halle sechs Neuinfektion gemeldet worden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist um 0,42 gestiegen und liegt mit 11,31 weiterhin über der 10er-Marke, teilte die Stadtverwaltung auf ihrer Webseite mit.

Aktuell gibt es 48 infizierte Personen in der Stadt. Derzeit werden drei Personen in den Kliniken betreut, ein Patient wird auf der Intensivstation behandelt. Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt bei 355.

Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 11.826 infizierte Personen, davon sind 11.423 wieder genesen. Bislang sind 287.711 Personen immunisiert, wobei 149.630 mit der ersten Dosis und 138.081 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft.

Mobile Impfangebote in der Stadt

In Halle wird weiterhin mobiles Impfen angeboten:

Marktplatz heute, 6. August 2021, und Samstag, 7. August 2021, jeweils 10 bis 15 Uhr

Edeka, Weißenfelser Straße (Silberhöhe) heute, 6. August 2011, 10 bis 15 Uhr

Peißnitz-Insel (Bühne) – im Halle Hopper heute, 6. August 2021, 17 bis 20:30 Uhr (Öffnung nun bereits eine Stunde früher)

Am Treff Samstag, 7. August 2021, 10 bis 15 Uhr

Zeitraum vom 9. August 2021 bis 16. August 2021: