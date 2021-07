Inzidenzwert in Halle erneut gestiegen - vier Neuinfektionen

Auf dem Markt in Halle kann man sich ab Montag an einer mobilen Impfstation impfen lassen.

Halle (Saale)/MZ - Die Stadt Halle führt auch in dieser Woche das mobile Impfangebot weiter fort. Am Mittwoch und Donnerstag gibt es laut Angaben der Stadtverwaltung Impfmöglichkeiten an folgenden Orten:

Universität / Universitätsplatz heute, 28. Juli 2021, und Donnerstag, 29. Juli 2021; jeweils 10 – 15 Uhr

Edeka (Weißenfelser Straße, Silberhöhe) heute, 28. Juli 2021, 10 – 16 Uhr

Marktplatz Donnerstag, 29. Juli 2021; 10 – 16 Uhr

Aktuelle Corona-Zahlen in Halle

In Halle sind am Mittwoch vier Neuinfektion gemeldet worden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist um 0,84 gestiegen und liegt bei 6,70, teilte die Stadtverwaltung auf ihrer Webseite mit.

Aktuell gibt es 29 infizierte Personen in der Stadt. Derzeit werden keine Personen in den Kliniken oder auf den Intensivstationen behandelt. Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt bei 355.

Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 11.792 infizierte Personen, davon sind 11.408 wieder genesen. Bislang sind 277.050 Personen immunisiert, wobei 146.856 mit der ersten Dosis und 130.194 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft.