Inzidenzwert in Halle auf unter 5 gesunken - ein Todesfall zu beklagen

Halle (Saale) - Am Freitag ist in Halle eine Neuinfektion gemeldet worden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist ein wenig gesunken und liegt bei 4,61. Leider gibt es einen Todesfall zu beklagen. Wie die Stadt auf ihrer Webseite mitteilte, ist eine 72-jährige Frau an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit erhöht sich die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus auf 353.

Aktuell gibt es 83 infizierte Personen in der Stadt. Fünf Personen werden in den Kliniken behandelt, davon fünf Hallenser. Auf den Intensivstationen insgesamt drei Patienten versorgt.

Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 11.743 infizierte Personen, davon sind 11.307 wieder genesen. Das entspricht einem R-Wert von 0,50. Bislang sind 202.656 Personen immunisiert, wobei 126.701 mit der ersten Dosis und 75.955 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft. (mz)