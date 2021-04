Inzidenz von 199 statt 155 - Technische Probleme bei Datenübertragung an RKI

Halle (Saale) - Die Stadt Halle konnte am Mittwoch aufgrund technischer Probleme keine Daten an das Robert-Koch-Institut übermitteln, teilte die Verwaltung am Donnerstag mit. In der Folge weist das RKI heute eine abweichende Inzidenz von 155,4 für Halle (auf der Webite der Stadt Halle stand ein Wert von 191,41) aus. Die fehlenden Daten würden heute nachträglich übermittelt. Das RKI sei informiert. Die Abweichung von einem Tag habe keine Konsequenzen für die Bewertung und Umsetzung der geltenden Corona-Maßnahmen, heißt es weiter.

Die Stadt Halle hat am Donnerstag 56 Neuinfektionen und zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gemeldet. Demnach sind eine 85-jährige Frau und ein 73-jähriger Mann in zwei Kliniken mit einer Corona-Infektion gestorben.

Die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 336. Insgesamt 10.913 Hallenser haben sich infiziert, 9.641 davon gelten inzwischen als genesen. Aktuell gibt es 936 Infizierte in der Stadt - 60 weniger als am Vortag. Im Krankenhaus werden aktuell 102 Patienten behandelt, davon gelten 26 als Intensivpatienten.

Laut Stadtverwaltung steht die Ampel in Halle auf gelb. „In der Gesamtbewertung lässt sich eine leichte Entspannung feststellen“, heißt es in der Mitteilung.

In Halle wurden am gestrigen Mittwoch 4.323 Impfungen durchgeführt. Es gab zehn Corona-Verstöße; einen Verstoß gegen die Maskenpflicht in der Innenstadt, vier Verstöße bei einer Zusammenkunft in einer Privatwohnung, zwei Verstöße wegen der Nutzung eines Bolzplatzes sowie drei Verstöße bei einer Personenansammlung. (mz)