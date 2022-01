Inzidenz steigt auf 378,72

Halle (Saale)/MZ - - Die Sieben-Tage-Inzidenz in Halle ist am Sonnabend auf 378,72 Corona-Fälle je 100.000 Einwohner gestiegen. Das waren 26,39 Fälle mehr als noch am Freitag, wie die Stadtverwaltung mitteilte. In halleschen Krankenhäusern wurden 59 Covid-19-Patienten behandelt, vier weniger als am Vortag. 31 (plus 1) Patienten lagen auf Intensivstationen.

Unterdessen haben sich am Freitag 1.639 Menschen in Halle gegen Corona impfen lassen, davon 141 zum ersten Mal. Am Sonnabend, 15. Januar, sind Impfungen bis 16 Uhr am Klinikum Bergmannstrost möglich. Am Montag kann man sich von 10 bis 16 Uhr im Impfzentrum Heinrich-Pera-Straße impfen lassen.