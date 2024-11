Nachdem ein 39-jähriger Motorradfahrer gleich mehrfach in ein Auto gekracht war, suchte die Polizei mit einem Hubschrauber in Halle nach ihm.

Nach Motorrad-Unfall in der Innenstadt: Darum kreiste Hubschrauber über Halle

In der Gellertstraße

Halle (Saale). - Einen Hubschraubereinsatz gab es am Samstag über der Innenstadt von Halle, wie die Polizei meldet.

Demnach war ein 39 Jahre alter Motorradfahrer am Vormittag in der Gellertstraße gegen ein Auto geprallt - und dann noch einmal, als er versuchte, sich einem Gespräch mit dem Autofahrer zu entziehen. Der wiederum habe den Biker erkannt und gewusst, dass das Motorrad bereits zwei Tage zuvor als gestohlen gemeldet worden war, so die Beamten weiter.

Hubschrauber such Motorraddieb in Halle

Nachdem der 39-Jährige geflüchtet war, sei es zu einer groß angelegten Suche nach ihm gekommen. Auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera kam zum Einsatz und spürte den Mann in einem Waldstück in der Nähe des Friedhofs Neustadt auf.

Der flüchtige Motorradfahrer muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Diebstahls in einem besonders schweren Fall und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Es entstand ein Schaden von etwa 8.500 Euro.