Infektionsgeschehen weiter rückläufig

Der organisatorische Leiter des Impfzentrum in der Vera Straße in Halle, Michael Mithin, räumt das Equipment zusammen. Seit dem 1. Oktober ist das Impfzentrum dicht.

Halle/MZ - In Halle gibt es derzeit keinen Grund, etwa bei Veranstaltungen von der 3-G-Regel auf die verschärfte 2-G-Variante umzusteigen, die Geimpfte und Genesene bevorzugen soll. Das Infektionsgeschehen bleibt unauffällig. Am Samstag meldete die Stadt einen deutlichen Rückgang der Infektionszahlen. So sank die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Freitag um 4,61 auf nunmehr 15,50 Fälle. In den Krankenhäusern stagniert die Zahl der Patienten, die wegen einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden müssen, bei neun. Intensivmedizinisch muss kein Corona-Patient versorgt werden. Vier neue Corona-Fälle wurden nachgewiesen, elf weniger als noch in der Vorwoche. Drei der vier Neuinfizierten sind unter 18 Jahren alt.