In Heide-Süd wird eine neue Grundschule gebaut

Halle (Saale)/MZ - Zwei Jahre ist es um eines der größten Schulneubauprojekte in Halle still gewesen. Jetzt packt die Evangelische Schulstiftung Mitteldeutschland die Spaten aus. Auf den Weinbergwiesen am Gimritzer Damm soll in der nächsten Woche der Bau eines neuen Schulzentrums beginnen. Zunächst soll dort eine dreizügige Grundschule für 300 Kinder entstehen, die den aktuellen Standort des Trägers im Grasnelkenweg in Heide-Nord ersetzt. 8,5 Millionen Euro will die Schulstiftung in der ersten Phase investieren. Am 9. Juli wollen Vertreter der Stiftung mit Bildungsminister Marco Tullner (CDU) vor Ort das Bauschild enthüllen.

„Wir sind froh und glücklich, dass wir unser Konzept umsetzen können. Halle ist für uns ein Leuchtturmprojekt. Wir haben zwar schon Schulen neu gebaut, aber Heide-Süd wird eine andere Nummer“, hatte Geschäftsführerin Katrin Vogel im April 2019 gegenüber der MZ erklärt. Vorausgegangen war ein Verhandlungsmarathon von vier Jahren zum Ankauf der Fläche. Letztlich stimmte der Stadtrat zu. Wie die Schulstiftung jetzt erklärte, soll ein L-förmiger Baukörpermit einer Sportanlage entstehen. Anfang 2023 könnten die Grundschüler hier einziehen.

„Das Gebäude wird kein Haus von der Stange“

„Das Gebäude wird kein Haus von der Stange. Wir haben unser Architekturbüro in Berlin beauftragt, eine Gestaltung zu entwerfen, die sich in Heide-Süd in das Umfeld mit seinen Villen und den modernen Neubauten einpasst“, sagte Vogel. Da die Weinbergwiesen zum Überschwemmungsgebiet der Saale zählen, soll der Schulkomplex bis 2023 hochwassersicher errichtet werden. Später plant die Stiftung auf dem Gelände noch eine weiterführende Schule und eine Turnhalle. Die Evangelische Schulstiftung arbeitet seit 2014 in Halle als Schulträger.

Nach dem Umzug soll Heide-Nord nicht leer ausgehen. Die Stadt will dort eine vierte Integrierte Gesamtschule (IGS) aufbauen und so den Stadtteil aufwerten. Rund 20 Millionen Euro dürften laut Stadt notwendig sein, die Immobilie im Grasnelkenweg für die Anforderungen einer IGS herzurichten.