In Halle türmt Jugendlicher bei Aufenthalt außerhalb der Arrestanstalt

Halle (Saale)/MZ - Ein 17-jähriger Insasse der Jugendarrestanstalt Halle hat sich am Freitagvormittag gegen 11 Uhr bei einem Aufenthalt außerhalb der Einrichtung zu Fuß von den Betreuerinnen entfernt. Das teilte am Nachmittag ein Sprecher das Justizministeriums in Magdeburg mit.

Wenig später ist der Jugendliche dann bei einem Bekannten in Halle durch die Polizei aufgegriffen worden. Die Beamten brachten ihn zurück in die Jugendarrestanstalt. Wie der Sprecher erklärt, ist der 17-jährige seit Anfang Juli für vier Wochen im Jugendarrest, welcher für ihn angeordnet wurde. Die Flucht fand nun inmitten dieser Zeitspanne statt.