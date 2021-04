In Halle gilt ab Dienstag wieder eine Ausgangssperre

Halle (Saale). Aufgrund der hohen Sieben-Tage-Inzidenz gilt ab Dienstag wieder eine Ausgangssperre in Halle. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Das Robert-Koch-Institut habe am Sonntag am fünften Tag in Folge eine Inzidenz über 200 in der Stadt Halle festgestellt.

Der Katastrophenschutz-Stab habe deshalb beschlossen, erneut Ausgangsbeschränkungen festzulegen. In der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr ist es nur noch mit gewichtigen Gründen erlaubt, die Wohnung zu verlassen. Die Regelung wird am Montag bekannt gegeben und tritt am Dienstag in Kraft. Auch der Zoo ist ab Montag wieder geschlossen.

Zwar ist die Inzidenz im Vergleich zu Samstag leicht um knapp einen Punkt auf 219,52 gefallen. Aber in der Stadt wurden 56 Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt gibt es damit aktuell 1.130 Infizierte in der Stadt. Die Situation in den Krankenhäusern hat sich leicht entspannt: Am Sonntag wurden fünf Patienten weniger als am Samstag behandelt, insgesamt 126. Die Zahl der Intensivpatienten ist aber mit 37 gleich geblieben. Am Sonntag wurde kein weiterer Todesfall gemeldet.

Ab dem Montag tritt mit der neuen Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt eine Testpflicht an den Schulen in Kraft. Aktuell sind jedoch 32 Kitas, Horte und Schulen in Halle vom Infektionsgeschehen betroffen, neun mehr als in der Vorwoche. 639 Kinder und 107 Mitarbeiter sind in Quarantäne. (mz)