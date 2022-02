In den Clubs in Halle wird wieder gefeiert - ein Rundgang durch die Partystadt

Halle (Saale)MZ - In der Schorre wird nun auch mittwochs gefeiert. „Bei uns läuft es super“, sagt Uwe Helm, der in Halles größter Diskothek der Mann für alle Belange ist. Mitte Juni zählte die Schorre deutschlandweit zu den ersten Discos, die nach langer Zwangspause wieder geöffnet haben. Nun kommen 16-Jährige zu den Partys, die laut Uwe Helm „das erste Mal in ihrem Leben“ in einer Disco sind. Das Hygienekonzept sei derweil sogar noch erweitert worden. Die Schlange am Anlass wird nun etwas entzerrt. Zuvor hatten Bilder der wartenden Menge vor der Schorre für Kritik gesorgt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Gratis testen Jetzt registrieren und 3 exklusive MZ+ Artikel gratis lesen. Artikel Gratis Winter-Spezial 2 Monate MZ+ zum Vorteilspreis von nur 2 €/Monat lesen. 2 Monate für 2 €/Monat* 6 Monate nur 3,99€/MON MZ+ im 1. Monat gratis und anschließend 6 Monate zum Vorteilspreis lesen. 0,00 €/1. Monat** * nach dem Angebotszeitraum dann für 9,96 € monatlich inkl. gesetzl. MwSt. **ab dem 8. Monat 9,96 € monatlich inkl. gesetzl. MwSt. Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.