Igor Matviyets (SPD): Zusammenleben ohne Hass und Angst

Der 29-Jährige kam mit seinen Eltern als Siebenjähriger nach Deutschland • lebt mit Frau und Tierheimhund Pepe in Halle • engagiert sich ehrenamtlich • sammelte im Wahlkampfteam des Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby erste politische Erfahrungen

Igor Matviyets hat früh erlebt, wie es ist, in einem unbekannten System Fuß zu fassen. 1999 ist er als Siebenjähriger mit seinen Eltern aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Oft habe er damals für seine Eltern bei Behördengängen gedolmetscht, sagt der 29-Jährige, der diese frühen Erfahrungen nicht missen möchte. „Sie haben mich geprägt“, sagt er und denkt an frühen Spracherwerb und auch ein gewisses Verantwortungsbewusstsein schon in jungen Jahren. Seit er 14 war, hat Matviyets gearbeitet: als Zeitungsausträger, als Barkeeper, als studentischer Mitarbeiter der Universität.