HWG gestaltet ein Quartier auf der Silberhöhe neu

So soll es einmal aussehen: Unter anderem mit Mietergärten will die HWG auf der Silberhöhe mehr Wohn-Vielfalt bieten.

Halle (Saale)/MZ - Das hat etwas von Reihenhäusern. Über den Balkon von Plattenbauwohnungen im Untergeschoss lassen sich künftig auf der Silberhöhe kleine Gärten erreichen. Die Mieter können ihre um die 70 Quadratmeter großen, in Richtung Innenhof gelegenen Parzellen aber auch durch die Gartenpforte erreichen, ganz nach Wunsch.

Die Gärten sind Teil des Bauvorhabens Kreuzerhof, an dem die Hallesche Wohnungsgesellschaft (HWG), der größte Vermieter der Stadt, auf der Silberhöhe gerade arbeitet. Die Wohnungen in der Joachimsthaler Straße 2 bis 16, darunter die mit den Mietergärten, werden bis Herbst saniert. Die Nummern 18 bis 28 sollen folgen. Der quer dazu stehende Block in der Kreuzerstraße 9 ist bereits fertiggestellt. Sanierungsarbeiten am Haus Kreuzerstraße 10 und 11 gegenüber komplettieren das neue Quartier bis 2023. Insgesamt geht es um 362 Wohnungen.

Für Mieter „die sich modernes Wohnen leisten wollen und können“.

Mit dem Kreuzerhof geht die HWG neue Wege. Ziel sei es, vielfältiger gewordenen Ansprüchen ans Wohnen und zugleich dem sozialen Auftrag der Gesellschaft gerecht zu werden, sagt Simone Danz, seit Anfang Juli Geschäftsführerin des Unternehmens. Das neugestaltete Quartier, in der Ägide von ihrem Vorgänger Jürgen Marx auf den Weg gebracht, habe damit eine Art Leuchtturmfunktion für die städtische Gesellschaft. Es gehe nicht zuletzt darum, das Image der von außen viel zu oft viel zu pauschal betrachteten Silberhöhe positiv zu beeinflussen. Geht das Konzept auf, so die Hoffnung, könnten sich damit auch wieder mehr Mieter für den Stadtteil entscheiden, „die sich modernes Wohnen leisten wollen und können“.

Fassadenarbeiten: Die Wohnungen in der Joachimsthaler Straße 2 bis 16 werden derzeit saniert. (Foto: Silvio Kison)

Auch auf andere Weise setzt die HWG darauf, unterschiedliche Bevölkerungsschichten ins Quartier zu holen beziehungsweise dort zu halten. So sind im Block Kreuzerstraße 9 die drei unteren Etagen an die Lebenshilfe vermietet.

Wohnen „für alle Lebenslagen und alle Lebensphasen“

Dort wohnen nun Menschen mit Beeinträchtigung. Mit der Sanierung des Hauses gegenüber wird auch die Begegnungsstätte der Stiftung Volkssolidarität Halle saniert, die langfristig auch dem Seniorenbesuchsdienst Klingelzeichen der Freiwilligenagentur zur Verfügung stehen soll.

Die HWG wolle Wohnen „für alle Lebenslagen und alle Lebensphasen“ bieten. Dazu gehören auch große Maisonettewohnungen in den oberen Geschossen der Joachimsthaler Straße und eine komplette Neugestaltung des 7.000 Quadratmeter großen Innenhofs - Spielplatz und Streuobstwiese inklusive.