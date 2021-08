Hunderte Teilnehmer bei Friday-for-Future- Kundgebung auf dem Hallmarkt

Die hallesche Ortsgruppe von Friday-for-Future hat am Freitag wieder zu einer Demonstration für den Klimaschutz aufgerufen.

Halle (Saale) - Einige hundert Teilnehmer sind am Freitagnachmittag zu einer Kundgebung von Fridays for Future Halle auf dem Hallmarkt zusammen gekommen. Sie forderten mehr Klimagerechtigkeit und weitere Maßnahmen für den Klimaschutz, die nicht nur nötig seien, sondern auch gewinnbringend sein können, wie die Ortsgruppe in einer Mitteilung erklärte.

Einige hundert Teilnehmer sind am Freitagnachmittag zu einer Kundgebung von Fridays for Future Halle auf dem Hallmarkt zusammen gekommen. (Foto: Denny Kleindienst)

Mit der Kundgebung sollte auch auf die kommende Bundestagswahl hingewiesen werden. In Redebeiträgen auf dem Hallmarkt wurde unter anderem erklärt, dass "jetzt dringend gehandelt werden" müsse, um das 1,5 Grad Ziel tatsächlich zu erreichen. Es wurden auch "neoliberale und konservative" Politiker kritisiert, die zu wenig tun würden. Doch es gab auch Rufe gegen die Grünen.

Die Teilnehmer hüpften zusammen für den Klimaschutz. Sie riefen nach "erneuerbaren Energien". Am lautesten waren die Sprechchöre für "Klimagerechtigkeit". Vom Hallmarkt aus zogen die Teilnehmer durch die Innenstadt. Zurück auf dem Hallmarkt soll es später eine Abschlusskundgebung geben.