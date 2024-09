Im Süden von Halle ist offenbar ein Sexualtäter unterwegs, der zwei Frauen in Hauseingänge zerrte. Die Polizei war in einem Großeinsatz mit Hubschrauber und Hunden auf der Suche nach ihm.

Zwei Frauen Opfer von schwerem sexuellen Übergriff in Halle: Täter könnte derselbe sein

In Halle hat ein Mann zwei Frauen angegriffen und sexuelle Handlungen vorgenommen.

Halle (Saale). - Zwei Frauen sind am späten Donnerstagabend im Süden von Halle Opfer von sexuellen Angriffen geworden, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach war zunächst gegen 21.45 Uhr eine 47 Jahre alte Frau in der Staßfurter Straße unterwegs, als sie in einem Hauseingang von hinten attackiert wurde. Der bislang unbekannte Mann habe dort gegen ihre Willen sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen, heißt es. Anschließend flüchtete der Mann .

Eine Stunde später sei es außerdem in der Züricher Straße zu einer erneuten sexuellen Attacke gekommen, so die Polizei weiter. Gegen 22.40 Uhr sei eine 19 Jahre alte Frau, ebenfalls in einem Hauseingang angegriffen, zu Boden gezogen und "unsittlich berührt" worden. Als die Frau schrie, bemerkten Nachbarn den Vorfall und informierten die Polizei, heißt es. Wieder sei der Täter geflüchtet.

Beide Frauen blieben körperlich unverletzt.

Die Frauen lieferten eine sehr ähnliche Täterbeschreibung:

20-30 Jahre alt

1,70 bis 1,75 m groß

schlank

grüne/khakifarbene Jacke

Sturmhaube trug der Mann in der Staßfurter Straße

Die Polizei war nach Bekanntwerden der Taten in einem Großeinsatz im Süden Halles unterwegs. Unter anderem waren Hubschrauber und Fährtensuchhunde im Einsatz, um den Flüchtigen zu stellen. Auch zivile Polizisten durchkämmten die Straßen nach dem Mann, der im Verdacht steht, für beide Übergriffe verantwortlich zu sein. Die Suche blieb bislang jedoch ohne Erfolg.