Hubschrauber-Einsatz: Polizei sucht Mann nach versuchtem Bankraub in Halle

Halle (Saale) - Am Donnerstagnachmittag hat sich kurz vor 16.00 Uhr in einer Sparkassenfiliale in der Stadtforststraße in Halle ein Raub ereignet. Laut der Polizei drohte der Räuber mit einem Messer und forderte Bargeld. Doch zu einer Herausgabe kam es nicht, so die Beamten.

Stattdessen flüchtete der Täter mit einem im nahegelegenen Gebüsch abgelegten Fahrrad (silbernes Mountainbike) in Richtung Agnes Gosche Straße.

Der Täter ist nach ersten Angaben etwa 30 Jahre alt, circa 170 bis 180 cm groß und schlank. Er trug weite Bekleidung, ein schwarzes Oberteil, eine dunkle lange Hose, Handschuhe und eine bunte Maske. Die Polizei leitete umgehend eine Suche nach dem Räuber ein. Auch ein Polizeihubschrauber ist derzeit daran beteiligt.