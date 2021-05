Hotels und Pensionen öffnen ab heute wieder - auch in Halle

Ab dem heutigen Dienstag dürfen Hotels und Pensionen in Sachsen-Anhalt ihre Zimmer auch wieder an Touristen vermieten. Die Freude darüber ist groß.

Halle (Saale) - Ein paar gute Gelegenheiten hätte es schon gegeben in diesem Jahr. „Anfragen gab es. Erst wollten Leute zu Ostern übernachten, dann zu Himmelfahrt, dann zu Pfingsten“, sagt Andrea Kubale, die in der Richard-Schatz-Straße unweit der Saale ihre Pension Gutshaus betreibt. Doch auch wenn „der Bedarf da ist“, wie sie sagt, verbieten die geltenden Vorschriften ihr bisher, Zimmer an Touristen zu vermieten. Vielleicht ist das Pfingstwochenende aber auch die vorerst letzte verpasste Chance.

Ab Dienstag dürfen Hotels und Pensionen in Sachsen-Anhalt nämlich wieder Zimmer an Touristen vermieten. Das erklärte die Landesregierung jüngst bei der Vorstellung der neuen Eindämmungsverordnung. „Ich freue mich auf jeden Fall“, sagt Andrea Kubale dazu. Denn damit würden die Umsätze wieder steigen - und sie würde auch an den Wochenenden wieder arbeiten. Die acht Zimmer ihrer Pension waren derweil auch in den letzten Wochen belegt, vermietet an Personen, die geschäftlich unterwegs waren. „Ich hatte die ganze Zeit offen, habe halbwegs normal weitermachen können.“ Andrea Kubale erklärt deshalb: „Für mich hat es immer gereicht.“ Allerdings sei sie Einzelunternehmerin, habe außer zwei Aushilfskräften keine Angestellten.

„Wir drücken uns nun die Daumen“

Dass Übernachtungsbetriebe die Möglichkeit erhalten, wieder zu öffnen, freut auch Mark Lange, Geschäftsführer der Stadtmarketing Halle GmbH. Mehr noch: Er spricht von einem „überfälligen Schritt“. Im vergangenen Jahr waren die Übernachtungszahlen in Halle um fast die Hälfte gesunken. Doch so lange die Branche auf die Öffnung warten musste, so plötzlich kam nun die Ankündigung der Landesregierung.

Andrea Kubale gesteht, sich noch über die genauen Vorschriften informieren zu müssen. Wie gut sind die Anbieter also vorbereitet? „So, wie man auf die aktuellen Informationen zu Öffnungen und Schließungen vorbereitet sein kann“, sagt Sven Lejeune von der Dormero AG, die ein Hotel in der Leipziger Straße betreibt. Die Verpflichtung der Hotels, die Vorgaben des Landes zu kontrollieren, führen laut Lejeune „natürlich zu Mehraufwand“ und „mitunter leider zu Missverständnissen zwischen Gast und uns“. Im Dormero-Hotel könnten Gäste aber etwa Schnelltests erwerben.

Stadtmarketing-Chef Mark Lange ist indes überzeugt, dass Hotellerie und Gastgewerbe auf die Wiedereröffnung vorbereitet sind oder schnellstmöglich sein werden. In aller Regel hielten die Häuser bereits jetzt überzeugende Hygienekonzepte vor. „Wir drücken uns nun die Daumen, dass wir stabil und sicher in das touristische Frühjahr starten können“, sagt Lange. So soll auch die Tourist-Info im Marktschlösschen nach Pfingsten öffnen, Stadtführungen sollen wieder angeboten werden. (mz)