Hochzeit auf den ersten Blick: Robert aus Halle sucht die große Liebe

Halle (Saale)/DUR – Am 3. November startet die achte Staffel der TV-Datingshow „Hochzeit auf den ersten Blick“. Und mit dabei ist auch ein Kandidat aus Sachsen-Anhalt. Der 35 Jahre alte Robert aus Halle an der Saale sucht in der Sendung die Frau fürs Leben.

Der Hallenser ist seit fast einem Jahr Single und hofft, in der Sendung die Liebe seines Lebens zu treffen. „Da fiebere ich drauf hin. Das wäre ein unbeschreiblich schönes Gefühl“, so der junge Mann, der sein Geld als Leiter Qualitätssicherung verdient.

Hochzeit auf den ersten Blick: Darum geht es

In „Hochzeit auf den ersten Blick“ werden die Kandidaten von Experten beurteilt und einander zugeordnet. Mit wissenschaftlichen Kriterien sollen so möglichst ideale Paare zusammengestellt werden. Der Clou: Das Paar hat sich vor Beginn der Sendung noch nie gesehen. Die erste Begegnung findet im Standesamt statt. Ohne sich zu kennen, müssen beide entscheiden, ob sie sich heiraten wollen.

Anschließend können sich beide rund sechs Wochen lang – begleitet von der TV-Kamera – kennenlernen und danach entscheiden, ob sie ein Ehepaar bleiben wollen oder ob das Experiment und die Ehe beendet werden sollen.

Hochzeit auf den ersten Blick: Wer sind die Kandidaten 2021

Laut den vorab bekannt gewordenen Informationen werden in der achten Staffel insgesamt sechs Paare ermittelt. Wer von den sechs Männern und sechs Frauen aber mit wem „gematcht“ - also verkuppelt - wird, wird im Vorfeld noch nicht verraten. Lediglich eines der Paare ist bereits bekannt. Selina aus Aachen trifft auf Michael aus Oldenburg.

Die Kandidaten 2021 sind zwischen 26 und 57 Jahren alt. Neben dem Hallenser Robert sind mindestens drei weitere „Ossis“ mit dabei. Krankenschwester Juliane aus Brandenburg an der Havel, Sachbearbeiterin Simone aus Gotha und Kita-Leiter Marcus aus Jena (Thüringen). Hinzu kommt Betriebswirt Ralf aus Berlin.

Die übrigen Teilnehmer sind: Außendienstler Michael aus Oldenburg, Bürosachbearbeiter Mario aus Landshut, Erzieher David aus Lüneburg, die operationstechnische Assistentin Selina aus Aachen, Teamleiterin Manuela aus Dortmund, die medizinische Fachangestellte Lisa aus Vaihingen/Enz und Testanalystin Anika aus Dortmund.

Hochzeit auf den ersten Blick: Wer ist noch zusammen?

Die Macher der Sendung nennen derzeit mindestens sechs Paare, die sich in „Hochzeit auf den ersten Blick“ gefunden haben und noch immer zusammen sind. Aus der Staffel 2020 sind es Annika&Manuel, Ariane&Martin sowie, Janina&Dennis. Aus der Staffel davor nennt der Sender die Paare Alexander&Cindy sowie Philipp&Melissa. Auch Bea&Tim sollen seit der ersten Staffel noch verheiratet sein. Weitere Angaben machen die Sendungsmacher nicht.

Hochzeit auf den ersten Blick: Wie funktioniert die Partnersuche

Die Kandidaten bewerben sich und durchlaufen danach verschiedene Tests und Untersuchungen. Die wissenschaftlichen „Gesichter“ der Sendung sind Psychotherapeutin Sandra Köhldorfer, Familien- und Sexualtherapeutin Beate Quinn und Psychologe Markus Ernst, die anhand der Tests dann versuchen, den Singles anhand der Testergebnisse einen möglichst perfekt zu ihnen passenden Partner zuzuordnen.

Hochzeit auf den ersten Blick: Was sind die Sendetermine?

Hochzeit auf den ersten Blick 2021 startet am 3. November um 20.15 Uhr auf Sat1. Geplant sind acht Folgen, die jeweils mittwochs ausgestrahlt werden. Zudem wird die Sendung auf Joyn gestreamt.