Ein 47-Jähriger mit einem Samurai-Schwert wollte in ein Mehrfamilienhaus in Halle eindringen.

Einbrecher mit Samurai-Schwert versucht in Mehrfamilienhaus in Halle einzudringen

Mit einem Samuraischwert versuchte ein Mann in Halle in ein Mehrfamilienhaus einzudringen.

Halle (Saale). - Ein Einbrecher hat am Montagmorgen versucht, mit einem Messer und einem Samurai-Schwert bewaffnet in ein Mehrfamilienhaus in der Hirtenstraße in Halle einzudringen, wie die Polizei meldet.

Demnach meldete eine Anwohnerin, dass sich ein 37 Jahre alter Mann Zugang zu dem Mehrfamilienhaus verschaffen wollte. Vor Ort hätten die Beamten eine Sachbeschädigung einer Lampe am Hintereingang bemerkt, heißt es. Die Tür selbst sei aber unversehrt geblieben.

Der Mann sei noch in der Nähe angetroffen worden und habe kontrolliert werden können, so die Beamten weiter. Bei einer Durchsuchung seien ein Messer und ein Samurai-Schwert mit Klingenlängen über zwölf Zentimetern gefunden und beschlagnahmt worden.