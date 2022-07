Hindernisse für Wähler in Halle - „Schlampige Arbeit“ vom Wahlamt?

In Halle-Neustadt steht Bürgern am 26. September ein weiteres barrierefreies Wahllokal zur Verfügung. Warum der Mieterrat sich dennoch beklagt.

Halle (Saale)/MZ - Zur Bundestagswahl am 26. September können Bürger erstmals auch in der Landesblindenschule im Oebisfelder Weg in Neustadt ihre Stimme abgegeben. Wie Schulleiterin Sylke Otte sagt, gelangen körperlich und gehbehinderte Menschen über eine Rampe ins dortige Wahllokal. Für Otte ist es „eine Selbstverständlichkeit“, Menschen mit Behinderung den barrierefreien Zugang zum Wahllokal zu ermöglichen. Sie sagt: „Es geht um die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.“