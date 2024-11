Halle (Saale)/MZ - Tobias Jirmann will sie nicht wissen, die Wassertemperatur im Hufeisensee. Dabei spielt der Berufsfeuerwehrmann am Montagmittag dort eine der Hauptrollen. Mit seinem Kollegen Daniel Merkel mimt er das Opfer, das hilflos (aber mit Überlebensanzug) im fünf Grad kalten „Hufi“ treibt. „Ich bin selbst Ausbilder für Wasserrettung. Und natürlich hatten wir auch schon Einsätze im eisigen Wasser. Aber heute wird es eine neue Erfahrung“, sagt Jirmann. Zum ersten Mal in Mitteldeutschland wird ein neues Rettungsgerät getestet. Das Besondere: Es wird als kleines Beutelchen aus der Luft über der Person im Wasser abgeworfen. Dort bläst es sich automatisch zu einem Luftkissen auf, an das man sich klammern kann – bis die Wasserrettung eintrifft.

