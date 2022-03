HFC-Fan bedroht Nachwuchsspieler des 1. FC Magdeburg

Im Regionalzug Weißenfels-Halle hat ein 31 Jahre alter HFC-Fan am Sonntagabend einen Nachwuchsspieler des 1. FC Magdeburg bedroht. In Halle angekommen nahm sich die Polizei dem Täter an. Dem half dann auch eine Entschuldigung nicht.

In einem Regionalzug hat ein 31 Jahre alter HFC-Fan einen minderjährigen Nachwuchsspieler des 1. FC Magdeburg bedroht. Am Bahnhof wartete dann die Bundespolizei auf den Mann.

Merseburg/DUR/slo – Ein Fan des Halleschen FC hat am Sonntagabend einen minderjährigen Nachwuchsspieler des 1. FC Magdeburg bedroht. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte der Täter den dank seiner Kleidung eindeutig erkennbaren 15 Jahre alten Nachwuchsspieler in einem Regionalzug zwischen Weißenfels und Halle.

Laut Mitteilung attackierte der 31-Jährige den Jugendlichen verbal und sagte unter anderem, dieser möge bei seinem Ausstieg in Halle gut auf sich aufpassen.

Der 15-Jährige wandte sich daraufhin an den Lokführer, der die Polizei informierte und den Jungen während der Fahrt in seiner Nähe behielt. Am Bahnhof in Halle empfing die Bundespolizei dann den 31 Jahre alten HFC-Fan, der zwar um Entschuldigung bat, trotzdem mit einer Anzeige wegen Nötigung rechnen muss.