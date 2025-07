Fußball-Regionalliga HFC empfängt BFC Dynamo zum Heimspiel: Polizei warnt vor Beeinträchtigungen

Am Samstag, 26. Juli, startet der Hallesche FC in die neue Saison. Aufgrund des Derbycharakters plant die Polizei in Halle umfangreiche Einsatzmaßnahmen.