Herrenloser Koffer löste erneut Großalarm am Hauptbahnhof in Halle aus

Halle (Saale) - Am Sonntag ist es auf dem Hauptbahnhof in Halle erneut durch ein herrenlosen Gepäckstück zu dem Einsatz von Spezialkräften der Bundespolizei gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, meldeten gegen 18.24 Uhr Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn den Beamten einen Koffer auf einem Bahnsteig. Ein Streife stellte dort den nicht einsehbaren, schwarzen Trolley-Koffer fest. Dessen Besitzer konnte auch nach mehrmaligen Ausrufen über die Lautsprecheranlage und die Nachfrage in allen relevanten Zügen nicht ermittelt werden.

Aus diesem Grund wurde gegen 18.33 Uhr der betroffene Bahnsteig gesperrt sowie die Sperrung der Gleise 8, 9 und 10 veranlasst. Die angeforderten Spezialkräfte der Bundespolizei aus Leipzig trafen um 20.11 Uhr am Hauptbahnhof ein und röntgten den Koffer. Er beinhaltete glücklicherweise lediglich Bekleidungsgegenstände sowie persönliche Dokumente, die auf eine 52-jährige Frau als Besitzerin hinwiesen.

Jedoch konnte die Besitzerin nicht kontaktiert werden, so dass der Koffer an das Fundbüro der Deutschen Bahn übergeben wurde. Der Einsatz wurde um 20.35 Uhr beendet und der Bahnsteig sowie die betroffenen Gleise wieder freigegeben. Der Deutschen Bahn entstanden keine Ausfallzeiten, da die Züge auf andere Bahnsteige umgeleitet werden konnten.