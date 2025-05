Besetztes Haus in Halle

Vom obersten Parkdeck am Zoo soll die gegenüberliegende „Reil78“ überwacht worden sein.

Halle (Saale) /MZ. - Das Kulturzentrum „Reil78“ ist in großem Aufruhr. Grund dafür ist ein Bericht auf der Plattform „Indymedia“, laut dem das Kulturzentrum seit Anfang April per Kamera überwacht worden sein soll. Das sei mittels eines Autos auf der obersten Etage des Parkhauses am Zoo passiert.