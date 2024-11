Halle/MZ. - Zwischen Hörsaal und Kreißsaal: Lange war es ein Ausbildungsberuf, inzwischen ist die Hochschulausbildung für künftige Hebammen in Deutschland Pflicht. Jetzt sind die ersten Studierenden in ihr letztes Studienjahr des dualen Bachelor-Studiengangs Hebammenwissenschaft an der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) gestartet. Neben einer neu berufenen Professorin und zusätzlichem wissenschaftlichen Personal bietet der Studiengang nun auch doppelt so viele Plätze.

Nachwuchssicherung durch praxisnahes Studium

Zum Start des ersten Jahrgangs 2021 lag die Zulassungsbeschränkung zunächst bei 20 Plätzen. Inzwischen können jährlich bis zu 42 angehende Hebammen ihr Studium an der MLU aufnehmen. „Sachsen-Anhalt hat die Möglichkeit einer eigenen akademischen Ausbildung von Hebammen geschaffen. Zugleich haben wir uns auch dafür eingesetzt, die Personalsituation der Hebammen in den Kliniken stark zu verbessern“, erklärt Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne.

Grundlage dafür war eine Studie für Sachsen-Anhalt, die die Bedarfe an Hebammen erstmals ermittelte. „Ein zentraler Punkt war dabei Nachwuchssicherung. Die Verdoppelung der Studienplätze innerhalb kürzester Zeit leistet einen wichtigen Beitrag für die zukünftige Versorgungssituation“, so die Ministerin.

Die Akademisierung soll den Beruf attraktiver machen und den gestiegenen fachlichen und personellen Kompetenzen auf wissenschaftlicher Grundlage und mit evidenzbasierter Methodik Rechnung tragen. „Das Studium der Hebammenwissenschaft zeichnet sich bei uns durch eine praxisnahe und interprofessionelle Lehre ab dem ersten Studienjahr aus, die optimal auf die praktischen Phasen vorbereitet“, betont Studiengangsleiterin Sabine Striebich vom Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft an der Universitätsmedizin Halle.

Konstant hohe Zahl an Bewerbungen

Das Praxistraining an der Universität und die hochschulische Begleitung der Studierenden in ihren Einsätzen schaffen eine gute Vernetzung mit der Praxis. Dies sei besonders wichtig, sagt die Studiengangsleiterin. Neben dem universitären Teil finden regelmäßig mehrwöchige Klinikeinsätze statt, wobei jeweils die Hälfte der Studierenden in Halle (Saale) und in Magdeburg tätig sind.

In diesem Jahr konnten zum Semesterbeginn alle 21 Praxisplätze am Universitätsklinikum Halle und seinen Kooperationskliniken besetzt werden. Zweimal im Jahr bietet die Abteilung Hebammenwissenschaft ganztägige Fortbildungen für kooperierende Praxisanleiter an. Die Hebammen können bei den Fertigkeitentrainings an der Universität hospitieren und so erfahren, wie fortschrittlich der hochschulische Ausbildungsteil abläuft.

„Die Kombination aus wissenschaftlich-fundierter Lehre, hohem Praxisbezug und persönlicher Betreuung macht den Standort Halle zu einem Leuchtturm in der akademischen Hebammenausbildung. Zudem ist die Zahl der Neubewerbungen konstant hoch. Diese positive Entwicklung unseres Studiengangs zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, resümiert Striebich.