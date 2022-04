Havag-Streik am Feiertag gestartet

Halle/MZ - In der Nacht zum Sonntag ließen die Mitglieder der Gewerkschaft Verdi letzte Bahnen und Busse in die Havag-Betriebshöfe in der Freiimfelder Straße und am Rosengarten. Und Paul Schmidt, Verdi-Verhandlungsführer im Tarifstreit mit den Arbeitgeberverbänden, hoffte noch auf ein Gesprächsangebot, das den Streik im Nahverkehr abwenden würde. „Wir sind bereit, sofort an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die Arbeitgeber halten uns aber seit elf Monaten hin“, sagte er.