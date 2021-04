Havag schafft mehr Platz für Fahrgäste und setzt größere Fahrzeuge ein

Im Zuge der Corona-Pandemie und des Infektionsschutzgesetzes plant die Hallesche Verkehrs-AG in Zukunft größere Fahrzeuge einzusetzen, um mehr Platz für die Fahrgäste zu schaffen. Auch das ausschließliche Tragen von FFP2-Masken ist nun Pflicht.

Halle (Saale) - Im Sinne des Infektionsschutzgesetzes schafft die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) ein höheres Platzangebot für ihre Fahrgäste und plant daher größere Fahrzeuge einzusetzen.

Havag plant höheres Platzangebot für Fahrgäste

So kommen ab 1. Mai 2021 an Samstagen und Sonntagen Gelenkbusse auf ausgewählten Linien zum Einsatz. Zudem wird die Tatra-Bahn, die einen großen Fahrgastinnenraum hat, wochentags auf der Linie 3 eingesetzt.

Alle Inhalte sind auch in der Fahrplanauskunft enthalten und werden durch die Anzeigen und Ansagen an den Haltestellen übermittelt. „Wir bitten unsere Fahrgäste um Mitwirkung bei der Wahl ihrer Fahrzeiten und -wege“, sagt Vinzenz Schwarz, Vorstand der Halleschen Verkehrs-AG.

5.000 FFP2-Masken kostenlos an Fahrgäste der Havag verteilt

Zudem besteht für Fahrgäste laut Gesetz die Pflicht, in den Fahrzeugen und an Haltestellen FFP2-Masken oder Vergleichbares zu tragen. Die Prüfteams der Havag werden dies täglich flächendeckend in Halle (Saale) kontrollieren.

Zusätzlich waren diese Woche auch wieder Azubis unterwegs, um die Fahrgäste zur neuen FFP2-Maskenpflicht zu beraten. Alle Fahrgäste, die noch keine passende Maske trugen, erhielten dabei ein passendes Exemplar. Somit wurden über 5.000 FFP2-Masken von den Azubiteams kostenlos an Fahrgäste verteilt.

„Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden unserer Fahrgäste und Mitarbeiter haben für uns höchste Priorität“, sagt Schwarz. Fahrgäste, die nur eine sogenannte OP-Maske oder eine einfache Stoffmaske tragen, werden freundlich von den Kontrolleuren darauf hingewiesen.

In besonderen Situationen werden sie darüber hinaus bei der Umstellung auf eine FFP2-Maske mit einer kostenfreien Ausgabe unterstützt. „Wir bitten unsere Fahrgäste darum, sich mit FFP2-Masken oder vergleichbaren Masken zu versorgen“, so Schwarz.

Über 90 Prozent der Fahrgäste der Havag in der ersten Woche mit FFP2-Masken unterwegs

Um die Wirksamkeit der Corona-Schutzmaßnahmen weiter zu erhöhen, droht uneinsichtigen Fahrgästen bei fehlendem Mund-Nasen-Schutz in den Fahrzeugen der Havag eine Strafe in Höhe von 30 Euro.

„Die Anwendung dieser Maßnahme zeigt bei unseren Fahrgästen eine große Akzeptanz und im Sinne einer hohen Tragedisziplin eine sehr positive Wirkung“, so Schwarz. „Unser Fazit bisher: Die Fahrgäste halten sich relativ diszipliniert an die neuen Regelungen, nehmen die Hinweise unserer Kontroll- und Azubiteams dankend auf."



„Über 90 Prozent der Fahrgäste waren in der ersten Woche mit FFP2-Masken unterwegs. Nur wenige hatten die neuen Regelungen noch nicht verinnerlicht. Wir gehen davon aus, dass der Wert in der kommenden Woche weiter sinken wird, wenn sich die Menschen daran gewöhnt haben", sagt Schwarz weiter. (mz)