Handwerkskammer Halle untersucht Lage der Betriebe: „Stimmung in der Region ist gut“

Halle (Saale)/MZ - Die Handwerksbetriebe im südlichen Sachsen-Anhalt schätzen ihre Geschäftslage im dritten Quartal besser als im zweiten ein. Das zeigt die aktuelle Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Halle. Die Frühjahrsbelebung und das Ende der Eindämmungsmaßnahmen seien Gründe für die Verbesserung, teilt die Kammer mit.

Lieferschwierigkeiten machen immer noch Probleme

Der Index, an dem die Geschäftslage gemessen wird, stieg zwischen Anfang Juli und Ende September um neun Punkte. Ebenso positiv seien die Erwartungen der Betriebe für das jüngst erst gestartete Quartal. Lediglich das Kfz- Handwerk und das Handwerk für den privaten Bedarf schätzen die Lage schlechter ein. Erfahrungsgemäß sei das dritte Quartal im Kfz-Gewerbe immer schwächer. In der Umfrage gaben die Betriebe an, dass Kunden ein zurückhaltenderes Kaufverhalten an den Tag legen und Lieferschwierigkeiten immer noch Probleme machen.

„Trotz der guten Zahlen schwingt der Faktor Unsicherheit mit. Und der kann zum Gift für den notwendigen Aufschwung werden“, sagt Thomas Keindorf, Präsident der Handwerkskammer Halle. „Insbesondere die Materialverknappung und die Preissteigerungen bei Werkstoffen und Produkten, aber auch bei der Energie verstärkt die Bewertung der Wirtschaftslage.“

Umsatzrückgang: Kunden seien weiterhin zurückhaltend und der Rohstoffmangel

Die Zahl der Beschäftigten im Kammerbezirk sei so gut wie gleich geblieben. Dafür seien die Auftragsreichweiten gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Der Auftragsbestand reicht 8,4 Wochen voraus. Zuvor waren es 7,6 Wochen. Beim Umsatz meldete ein Drittel der Unternehmen aus dem südlichen Sachsen-Anhalt einen leichten Rückgang.

Kunden seien weiterhin zurückhaltend und der Rohstoffmangel sowie die hohen Preise spielen da ebenfalls eine Rolle. Die Umfrage wurde schriftlich und elektronisch durchgeführt. Die Kammer befragte 3.750 Betriebe. Die Auswertung basiert auf Antworten von 386 Betrieben aus dem Bezirk.