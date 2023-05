Mit zwei Freunden hat sich Amar Daud an eine Geschäftseröffnung in der Großen Ulrichstraße in Halle gewagt. Wie er mit "Candy Dream" punkten will.

Halle (Saale)/MZ - Es soll Kinder geben, die am liebsten gleich einziehen würden: Seit knapp drei Wochen betreibt Amar Daud seinen neuen Süßigkeiten-Shop in der Großen Ulrichstraße. „Candy Dream“ hat er das Geschäft genannt – und damit Neuland in Halles Zentrum betreten.

Angeboten werden süße und herzhafte Naschereien, italienisches Eis und alkoholfreie Getränke aus aller Welt. Wer in den Laden kommt, findet zum Beispiel blaue Mais-Chips aus Mexiko, gefüllte Schokoladenkugeln aus Dubai oder auch besonders saure Gurken aus den USA.

Neu im Handel ist der 33-Jährige mit kurdischen Wurzeln, der seit mehr als 20 Jahren in Halle lebt, indes nicht: Er ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten und betreibt bereits ein Geschäft auf dem oberen Boulevard. Auch dort sind exotische Naschereien im Sortiment, aber nicht ausschließlich. Als der Geschäftsmann mit der Zeit feststellte, dass sie gut ankommen, hat er mit seinen Schulfreunden Tobias Jankowski und Felix Griebel die Idee für „Candy Dream“ entwickelt.

Candy-Shop in Halle: Unternehmer folgt einem Trend

Die drei folgen damit einem Trend, der in Großstädten wie Berlin, London oder Köln zu beobachten ist. Und haben in den ersten Tagen seit der Eröffnung feststellen können, dass dieser auch in Halle auf Interesse stößt. Vor allem Jugendliche zählen zu den Kunden.

Manches aus dem Sortiment ist durch soziale Medien im Internet populär geworden, wie der Inhaber berichtet. Er spricht von regelrechten Meisterschaften, Challenges, bei Instagram oder TikTok, bei denen junge Leute in Videos vor der Kamera nichts tun als Chips zu essen. Andere Produkte seien in Serien bei Streaming-Diensten wie Netflix sehr präsent.

Die bei „Candy Dream“ verkauften Produkte bezieht Amar Daud über den Großhandel. Allesamt sind importiert – und das, sagt der Händler, erkläre auch die Preise, die über dem Supermarkt-Niveau liegen. „Aber dort wird man unsere Produkte auch nicht finden“, betont Amar Daud.

Dabei ist ihm und seinen Mitstreitern bewusst, dass das Geschäft – Trend hin oder her – kein Selbstläufer ist. „Ich möchte, dass jeder Kunde mit einem Lächeln geht“, sagt Tobias Jankowski, dessen Hauptaufgabe im Verkauf liegt. „Wir freuen uns über jeden einzelnen Kunden“, ergänzt Amar Daud, „Der Kunde ist bei uns auf jeden Fall König. Bonbonkönig.“ Und darum werben sie: mit täglichen Storys auf Instagram etwa (candydream061), mit regelmäßigen Gewinnspielen und in der Eröffnungszeit mit besonderen Aktionen an Samstagen. „Man muss dranbleiben“, sagt Amar Daud. Zum Service gehört natürlich, dass das Personal die Produkte kennt. Auch wenn keiner der Drei ständig in die Bonbontüte oder zu süßen Getränken greift. Am liebsten, sagt Tobias Jankowski, trinke er bei der Arbeit Wasser.