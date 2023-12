Vorsteher Rüdiger Just kann viel über die Weihnachtstraditionen der Halloren erzählen. Einen Baum gibt es bei ihnen nicht. Was die Salzwirker stattdessen in ihren Stuben aufhängen.

Halle (Saale)/MZ. - Gemütlich ist es in der „guten Stube“ der Halloren unweit des neuen Salinemuseums. Von der Decke des holzgetäfelten Raumes hängen mehrere Salzkronleuchter. Vor einer Woche wurde hier, wie vor Jahrhunderten, Halloren-Advent gefeiert – mit einem Gottesdienst in der Moritzkirche (der Kirche der Halloren), einem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder der Salzwirker-Brüderschaft im Thale zu Halle, mit dem Gesang des in Halle entstandenen Weihnachtsliedes „Macht hoch die Tür“ und mit einem Beisammensein der Halloren und ihrer Familien im Kerzenschein.