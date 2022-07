Hallesche Fahrradmanufaktur Velocipedo: Eine Edelschmiede auf dem Fahrradmarkt

Halle (Saale) - Ein bisschen war es wie in einem wunderbaren Traum. Matthias Jeschke stand auf seiner ersten großen Fahrradmesse, an einem Stand, den der Hallenser mit viel Liebe gestaltet hatte. In der Nacht noch war er durch halb Deutschland gejagt, letzte Teile holen, dann nach Leipzig, um die Ausstellungsräder zusammenzuschrauben. Dann weiter nach Berlin.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<