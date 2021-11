Halles traditionsreiche Weihnachtsrevue im Steintor feiert Premiere

Halle (Saale)/MZ - An diesem Freitag geht im Steintor die Premiere der traditionsreichen Weihnachtsrevue mit Herrn Fuchs, Ente Watschel, Hund Lumpi und allen anderen bekannten Figuren über die Bühne. Die Kultveranstaltung, die 2019 mit insgesamt über 55.000 Zuschauern einen Besucherrekord feiern konnte, musste im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen.

Mit 2G-Regel: Halles traditionsreiche Weihnachtsrevue hat Premiere

Nun erzählen, singen und tanzen insgesamt rund 450 Kinder gemeinsam mit den acht bekannten und beliebten Hauptdarstellern sowie einem Team aus Bühnentechnikern und Beleuchtern in diesem Jahr die Geschichte von „Herrn Fuchs, Felix und das Weihnachtssalz“. Um auch auf der Bühne Abstände und eine größtmögliche Sicherheit für alle Beteiligten zu gewährleisten, treten die Kinder statt in drei nun in sechs Gruppen auf, so dass bei einer Aufführung nur rund 70 Kinder zum Einsatz kommen.

Für Zuschauer wie Akteure gilt zur Weihnachtsrevue die 2G-Regel. Für Besucher heißt das: Erwachsene müssen einen entsprechenden Nachweis bereithalten, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind davon nicht betroffen. Aufgrund der dafür notwendigen Kontrollen am Einlass sollten Besucher rechtzeitig im Steintor erscheinen und möglichst alle Nachweise schon griffbereit haben. Für alle Vorstellungen gibt es laut Veranstalter noch Karten.

Premiere am Freitag, 17 Uhr, nächste Vorstellungen am Samstag und Sonntag jeweils 10, 13 und 16 Uhr Mehr dazu auf www.steintor-variete.de