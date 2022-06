Halles suspendierter OB Bernd Wiegand will jetzt Leben retten

Bernd Wiegand hat sich in einem Kurs zum Rettungsschwimmer ausbilden lassen. Derzeit ist Halles suspendiertes Stadtoberhaupt am Heidesee im Einsatz.

Oben bleiben und Balance halten - Halles suspendierter OB Bernd Wiegand (parteilos) an seinem ersten Arbeitstag als Rettungsschwimmer

Halle (Saale)/MZ - Schon von Ferne ist er gut zu sehen, als orange-rot leuchtender Punkt auf dem Heidesee: Bernd Wiegand (parteilos), Halles derzeit vom Dienst suspendierter Oberbürgermeister, paddelt auf einem gelben DLRG-Rettungsbrett mit gehörigem Tempo von der Mitte des Sees ans sandige Ufer - nicht, ohne einen Kontrollblick auf die Bojen am Nichtschwimmerbereich zu werfen. Mittlerweile ist Halles vorläufig des Dienstes enthobenes Stadtoberhaupt im Umgang mit dem schmalen und für Laien äußerst wackeligen Brett - für Wasserretter ein unentbehrliches Hilfsmittel gerade an offenen Gewässern - recht sicher, auch wenn der Einsatz im Ernstfall mehr Routine erfordert. Doch der Ernstfall bleibt - zum Glück - am ersten Arbeitstag des frischgebackenen Rettungsschwimmers aus.