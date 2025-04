Ex-Corona-Katastrophenschutzstab im Interview Halles Sicherheitschef: „Wir sind damals an unsere Grenzen gelangt“

Vor fünf Jahren breitete sich in Halle das Coronavirus aus. Die Stadt Halle reagierte rigoros, schloss als erste Kommune in Deutschland alle Schulen und Kitas. Was bleibt von dieser Zeit? Die MZ hat mit Amtsärztin Christine Gröger und Halles Sicherheitschef Tobias Teschner gesprochen.