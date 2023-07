Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Kurz vor der Sommerpause, als viele Stadträte wohl gedanklich schon an ganz anderen Orten waren, hat eine kleine Gruppe Mandatsträger das Fraktionsgefüge in Halle ordentlich durcheinandergewirbelt. Vier Jahre nach der Kommunalwahl hat sich – für viele überraschend – eine neue Fraktion gegründet, deren drei Mitglieder bisher unterschiedlich in Erscheinung getreten sind. Von Dörte Jacobi, Martin Bochmann und Thomas Schied, die die neue Die-Partei-Fraktion bilden, dürfte in den kommenden Monaten noch einiges zu erwarten sein.