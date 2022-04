Halles OB Bernd Wiegand zieht wegen Suspendierung nun vor das OVG

Halle (Saale)/MZ - Selbstbewusst steht Bernd Wiegand da, eine Hand steckt lässig in der Hosentasche, in der anderen hält er ein Mikrofon, in das er eine Rede spricht, als wäre er noch im Amt. So präsentierte sich der suspendierte Oberbürgermeister am Donnerstag vor der frisch renovierten Hochhausscheibe A in Neustadt. Es war Wiegands erster öffentlicher Auftritt seit knapp drei Monaten, in denen er sich weitgehend zurückgezogen hatte. Der parteilose 64-Jährige geht jetzt offenbar in die Offensive und in die Impfaffäre kommt neue Bewegung.