Halles Kinos bereiten sich auf die Wiedereröffnung vor

Halle (Saale) - Die Kinos in Halle kündigen an, bald wieder den regulären Spielbetrieb aufzunehmen. Bereits am Dienstag hat das Luchskino „Yakari - Der Kinofilm“ gezeigt. Ab dem 17. Juni wird das Luchs dann wieder täglich geöffnet sein.

Zazie in Halle beginnt mit Filmklassikern

Das Zazie in der Kleinen Ulrichstraße wird seinen Kinosaal am Donnerstag, 3. Juni, wieder für Besucher öffnen. „Wir fangen jetzt einfach an“, sagt die Betreiberin Jeannette Schlotteg. Dazu habe man sich entschieden, weil das Zazie Kino und Bar zugleich ist und die Gäste auch auf der Terrasse wieder Platz nehmen können. Nach der langen Pause sei es aber auch für sie selbst ungewohnt, nun wieder öffnen zu dürfen, erklärt die Kinobetreiberin. Sie hätten sich deshalb Filme ausgesucht, „die auch uns helfen, wieder reinzukommen“.

So werden im Zazie zunächst Filmklassiker gezeigt. Los geht es mit „Mulholland Drive“ von David Lynch, der in der ersten Woche bis zum 9. Juni täglich um 20 Uhr läuft. Es folgen „Pulp Fiction“ von Quentin Tarantino in der darauffolgenden Woche, danach die Filme „Holy Motors“ und „Ema“. Die Auswahl sei „eine Bauchentscheidung“ gewesen, wie Jeannette Schlotteg sagt. „Wir wollten bewusst mit etwas anfangen, was jeder kennt.“

Halles Kino bereiten sich auf Wiedereröffnung vor: Genesene, Geimpfte und Getestete dürfen ins Kino

Sie glaubt, dass es den Besuchern damit leichter gemacht wird, wieder ins Kino zu kommen. Denn sie müssten sich nicht erst fragen, welcher Film läuft und was für ein Film das eigentlich ist. „Das kann funktionieren. Das kann auch total in die Hose gehen“, fügt sie hinzu. Die Reaktionen auf Facebook und Instagram seien bisher sehr gut gewesen. Ob die Leute tatsächlich ins Kino kommen, bleibt abzuwarten.

Für Besucher gilt die 3G-Regel: Genesene, Geimpfte und Getestete dürfen ins Kino. Vor-Ort-Tests wird es im Zazie nicht geben. Jeannette Schlotteg empfiehlt dafür das Testzentrum in der Palette unweit ihres Kinos. Die Zahl der Besucher ist eingeschränkt. Während des Films müssen sie laut Landeseindämmungsverordnung Mund-Nasen-Schutz tragen.

Das Puschkino teilt mit, „aller Voraussicht nach am 1. Juli“ zu öffnen und verspricht schon einmal „ein hochkarätigen Filmangebot“. Zudem bedankt sich das Kino bei allen, „die uns während der langen Schließung geholfen haben, bis hierhin über die Runden zu kommen“. Auch das Cinemaxx in der Charlottenstraße strebt den 1. Juli als Wiedereröffnungstermin an. Ebenso das thelight Cinema in Neustadt, auf dessen Homepage steht, es bleibt „bis mindestens 30. Juni geschlossen“. (mz)