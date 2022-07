Halles Freibäder bekommen mehr Sicherheitspersonal

Die Bäder Halle GmbH will die Sicherheit in den beiden Freibädern Saline und Nordbad stärken. Anlass dafür sind Vorfälle in anderen Großstädten.

Nicht nur bei Schwimmkursen des DLRG, sondern gründsätzlich in der Hochsaison ist das Nordbad in Halle voller Besucher.

Halle (Saale)/MZ - An heißen Tagen zählt die Bäder Halle GmbH in ihren beiden Freibädern Nordbad und Saline nach eigener Auskunft bis zu 3.300 Gäste. Damit stellt sich für das Tochterunternehmen der Stadtwerke auch die Sicherheitsfrage. „Wo viele Menschen aufeinandertreffen, gibt es ein potentielles Konfliktpotential“, heißt es in einer Mitteilung, wobei auf Vorfälle in Freibädern in anderen Großstädten verwiesen wird. Ende Juni berichtete etwa das Redaktionsnetzwerk Deutschland über eine erneute Schlägerei und Tumult in einem Berliner Freibad. Dort hatten 250 Gäste das Wachpersonal bedrängt.