Halles Amtärztin äußert klaren Appell zur zugespitzten Corona-Lage: „Die Impfung ist der beste Schutz“

Halle (Saale)/MZ - In Halle breiten sich die Corona-Infektionen ungebremst aus. Am Donnerstag knackte der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz mit 424,38 den nächsten Rekord. Die Lage ist ernst, aber in Halle derzeit nicht so dramatisch wie zu Beginn des Jahres.