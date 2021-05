Hallenserinnen nach rechtem Angriff schockiert - „Manche Orte in Halle empfinde ich als unsicher“

Zwei junge Frauen werden am Rand einer Kundgebung attackiert und danach selbst angezeigt. Sie sind schockiert. Die Tat wurde auf Video festgehalten. Was die Polizei zu dem Vorfall sagt.

Halle (Saale) - Nadas Stimme kippt, wenn sie von dem Vorfall auf dem Markt in Halle erzählt. Der jungen Frau fällt es nicht leicht, darüber zu sprechen. Noch Tage später sei sie schockiert gewesen. „Ich konnte zwei Wochen nicht arbeiten.“ Auch Lena, die dabei war, sagt: „Das hat uns alle schockiert. Wir wussten nicht, was passiert.“ Sie bitten darum, nicht mit ihren richtigen Namen in diesem Artikel genannt zu werden.

Hallenserinnen bei einer rechtsextremiste Kundgebung angegriffen - Polizei zeigt kein Verständnis

An einem Montag fahren die beiden abends mit dem Rad zusammen mit zwei weiteren Bekannten über den Markt. Dort findet gerade eine Kundgebung des Rechtsextremisten Sven Liebich statt. Nada erzählt, sie habe im Vorbeifahren laut „Lalala“ gerufen. Aus Protest. Und um die Ansagen durch den Lautsprecher nicht hören zu müssen. „Wir sind relativ schnell gefahren. Eine Person aus der Demo ist uns aber hinterhergerannt, hat ins Rad gefasst und uns als Gruppe gestoppt. Es war eine sehr bedrohliche Situation. Wir haben das als Angriff wahrgenommen“, sagt Lena. Es war Nadas Rad, das der Mann festhielt. „Ich wäre fast gefallen.“ Nada beschreibt ihn als groß und aggressiv. Sie hatte Angst. „Sein Gesicht war ganz rot, weil er so wütend war.“

Die beiden erzählen, dass die Polizei eingriff, den Mann weggezogen und ihre Gruppe zunächst beschützt hat. „Aber die Polizei war nicht verständnisvoll“, schildert Lena den weiteren Ablauf. So hätten Beamte mehrmals gesagt, sie seien selbst schuld gewesen, hätten sich das vorher überlegen sollen. Sie hätten ja nichts sagen müssen, dann wäre auch nichts passiert. Lena empfindet das als eine Art Täter-Opfer-Umkehr. Sie verweist zudem auf ein Video von der Demo, dass im Internet veröffentlicht wurde und auf dem ihre Gruppe ebenfalls zu sehen ist, ohne das zu wollen.

Mobile Opferberatung beim Verein Miteinander bewertet den Vorfall derweil als „rechten Angriff“

„Man sieht, dass der Anmelder sagt: Holt sie runter!“ Sieht die Polizei eine Mitschuld der Frauen? „Die Polizei trifft keine Entscheidungen zur Schuldfrage“, erklärt Ralf Karlstedt, Sprecher der Polizeiinspektion Halle, auf MZ-Nachfrage. Vielmehr würden im Zuge strafrechtlicher Ermittlungen alle Informationen sowie Beweismittel zusammengetragen. Karlstedt bestätigt, dass die Polizei in dem Fall strafrechtliche Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidigung und Nötigung, aber auch der falschen Verdächtigung führe. Die falsche Verdächtigung hat dabei der beschuldigte Mann angezeigt.

Die Mobile Opferberatung beim Verein Miteinander bewertet den Vorfall derweil als „rechten Angriff“. Die Beratungsstelle registrierte in ihrer Jahresbilanz für 2020 einen Anstieg rechter Gewalt und zählte 155 rechte Gewalttaten in Sachsen-Anhalt, während das Landesinnenministeriums weniger als hundert Vorfälle anerkannte. Halle bleibt laut der Opferberatung Schwerpunkt rechter Gewalt im Land.

„Manche Orte in Halle empfinde ich als unsicher“

Auf die Frage, ob sie den Angriff womöglich doch provoziert haben, entgegnet Lena: „Ich finde, das war nicht erwartbar. In einer demokratischen Gesellschaft muss es möglich sein, seine Meinung zu äußern.“ Die Studentin deutet den Angriff als Einschüchterungsversuch. „Sichtbar gegen Rechts zu sein, kann gefährlich sein“, sagt sie. Lena vermeidet es, den Namen Liebich zu nennen. Doch sie will sich nicht daran gewöhnen, dass ein Rechtsextremist jeden Montag eine Kundgebung auf dem Markt abhält.

Nada, die nicht in Deutschland geboren ist, erklärt: „Manche Orte in Halle empfinde ich als unsicher.“ Deshalb überlegt sie, wie sie zur Arbeit fährt, um auf dem Weg durch die Stadt nicht in brenzlige Situationen zu geraten. Im Umfeld des Marktes beispielsweise ereigneten sich laut Karlstedt 2020 über 500 Straftaten. 2021 seien die Straftaten in den ersten drei Monaten im Vergleich zu 2020 tendenziell um mehr als 50 Prozent zurückgegangen. Die Videoüberwachung auf dem Markt nennt Karlstedt „grundsätzlich ein geeignetes Mittel, um Täter abzuschrecken und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen“. (mz)