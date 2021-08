Hallenser zahlen neun Prozent höhere Mieten bei Wohnungswechsel

Bei Neuvermietungen in Halle sind die Mieten in den vergangenen fünf Jahren um neun Prozent gestiegen.

Halle (Saale)/MZ - Nach Erkenntnissen des Immobilienportals immowelt.de sind bei Neuvermietungen in Halle die Mieten in den vergangenen fünf Jahren um neun Prozent gestiegen. Im ersten Halbjahr 2016 hätten sie bei den auf der Internetseite angebotenen Wohnungen im Durchschnitt bei 5,60 je Quadratmeter gelegen, teilt immowelt mit. In diesem Jahr liege der Durchschnittspreis pro Monat bei 6,10 Euro.

Höhere Mieten in Halle: Mietspiegel solle im Entwurf zum Jahresende vorliegen

Ermittelt worden sind die Zahlen den Angaben zufolge auf Grundlage der Daten von dort angebotenen Wohnungen, die verstärkt gefragt waren. Einbezogen wurden Wohnungen von 40 bis 120 Quadratmeter. Weil die Werte sich nur auf Wohnungen beziehen, die auf der Internetseite stehen, können sie indes kein Bild des Wohnungsmarktes der gesamten Stadt vermitteln.

Das soll mit dem qualifizierten Mietspiegel erreicht werden, an dem ein Hamburger Institut gerade im Auftrag der Stadt arbeitet. 1.850 Mieter haben dafür nach Angaben aus dem Ratshof Auskunft gegeben. Befragt worden seien zudem 70 Vermieter von 1.954 Wohnungen in Halle. Die Stadt rechne damit, dass im September erste Ergebnisse des Instituts vorgestellt werden. Der daraus abgeleitete Mietspiegel solle im Entwurf zum Jahresende vorliegen, muss dann aber noch in den Gremien des Stadtrates besprochen und schließlich verabschiedet werden.

Metropolregion Mitteldeutschland: Halle im Vergleich zu Leipzig immer noch günstig

Seit 2014 verfügt Halle über keinen gültigen Mietspiegel mehr; insofern können Zahlen wie die von immowelt zumindest Anhaltspunkte für Mieten in der Stadt bieten. Verglichen werden in der Statistik Mieten in 80 deutschen Städten. Hallesche Mieten sind demnach im Vergleich weit weniger gestiegen als in anderen Städten. Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg liegt mit einer Veränderung von ebenfalls neun Prozent gleichauf - allerdings werden hier Quadratmeter-Mietpreise von sechs Euro angegeben, zehn Cent weniger als in Halle.

Leipziger Mieten dagegen haben deutlich um 22 Prozent zugelegt: von 5,90 auf 7,20 Euro. Noch deutlich mehr hinlegen muss den Daten zufolge, wer Berlin auf dem freien Markt mieten will. Statt mit neun Euro wie vor fünf Jahren werden die Durchschnittsmieten dort jetzt mit 12,80 Euro angegeben. Das entspricht einem Anstieg von 42 Prozent.