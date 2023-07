Klare Botschaft: Hallenser setzen sich für den Erhalt von Halles Bäumen ein – nicht nur für die 38 von Fällung bedrohten Linden an der Schorre.

Halle (Saale)/MZ - - Viele sind schon da an diesem Samstagnachmittag, und immer mehr Menschen kommen hinzu und versammeln sich unter den Linden an der Großen Brauhausstraße. Einige sind mit Fahrrädern erschienen, zwei Paare haben ihre Hunde mitgebracht. Der Grund für das Treffen von Menschen aller Altersgruppen sind die Bäume selbst – oder besser deren mögliches Verschwinden in naher Zukunft.