Hallenser stehen Schlange für Eröffnung eines neuen Secondhand-Ladens

Viele Hallenser stehen am Montag Schlange, um in den neuen Second Hand-Laden in der Großen Ulrichstraße zu gehen.

Halle (Saale)/MZ/lin - Die Eröffnung eines neuen Secondhand-Ladens der Kette „Strike“ in der Großen Ulrichstraße in Halle hat am Montagvormittag bei vielen halleschen Modebegeisterten für Aufregung und Schlangestehen gesorgt.

Ein Pop-up-Store der Ladenkette "Strike" hat in Halle eröffnet. Anne Nicolay-Guckland

Der Pop-up-Store verkauft auf 500 Quadratmetern T-Shirts, Hosen, Jacken und vieles mehr aus zweiter Hand. Ein Konzept ist dabei, die Secondhand-Kleidung zum Kilopreis zu erwerben.

Die Ladenkette Strike ist bereits in mehreren deutschen Städten vertreten und setzt sich nach eigenen Angaben mit Leidenschaft für nachhaltige Mode ein. Unter anderem verkauft die Kette Secondhand-Kleidung in Düsseldorf, Dresden und Wiesbaden. Der neue Laden in Halle ist der zweite in Sachsen-Anhalt, mit einem weiteren in Magdeburg.